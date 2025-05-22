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İHA

Trafik denetimleri, yurdun dört bir yanında kesintisiz sürdürülüyor.

Denetimler sırasında ihlal yaptığı tespit edilen sürücülere gerekli yaptırımlar uygulanarak, vatandaşın can güvenliği, emniyete alınıyor.

EHLİYETSİZ VE KASKSIZ MOTOSİKLETLİ YAKALANDI

Aksaray'da da havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları hıza artan motosikletlere karşı etkin bir çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri usulsüz hiçbir motosiklet ve sürücüsüne geçit vermiyor.

Bu çerçevede yapılan denetimlerde şehir merkezinde kasksız motosiklet kullanan sürücüyü durduran trafik ekipleri yaptığı incelemede, sürücü H.G.'nin ehliyetsiz, motosikletin ise sigortasız ve yakalaması olduğunu tespit etti.

20 BİN 663 TL PARA CEZASI KESİLDİ

İşlemler için motosikletten indirilen sürücüye ehliyetsiz, kasksız ve sigortasız motosiklet kullanmaktan toplam 20 bin 663 lira para cezası kesildi.

Plakadan yapılan sorgulamada motosikletin yakalama kararı olduğu da belirlenirken, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çektirildi.