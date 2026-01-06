Amasya'da kış uykusuna yatmayan ayıya seslendi: Kocaoğlan git yerinde uyu

- Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Sekü köyünde bir ayı, güvenlik kamerasına takılarak yörede paniğe neden oldu.
- Ayıyı gören Serkan Karakuş, ayıya "Kocaoğlan git yerinde yat, uyu" diyerek seslendi.
- Bölge halkı, ayı nedeniyle artık daha dikkatli olacaklarını belirtti.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sekü köyünde dolaştığı görüntüleri güvenlik kamerasına takılan ayı, yörede paniğe yol açtı.
Ayının görüldüğü köye yakın olan Hacı Abdullah Kışlası mevkiinde yaşayan Serkan Karakuş, "Kocaoğlan git yerinde yat, uyu. Lütfen bizi de tedirgin etme" dedi.
"AYININ NE YAPACAĞI HİÇ BELLİ OLMAZ"
Daha önce bölgede hiç görülmeyen ayı nedeniyle dağa ineklerini götürürken artık daha dikkati olacaklarını anlatan Karakuş, şöyle konuştu:
Çünkü ayının ne yapacağı hiç belli olmaz. Korkuyoruz. Mantar toplamaya da gidemeyiz. Hayvanlarımızın da tehlike altında olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ahırlarımıza da güvenlik kameraları taktırmaya başladık. İnşallah kimseye zarar vermeden kış uykusuna yatar.