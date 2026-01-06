Amasya'da kış uykusuna yatmayan ayıya seslendi: Kocaoğlan git yerinde uyu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sekü köyünde dolaştığı görüntüleri güvenlik kamerasına takılan ayı, yörede paniğe yol açtı.

Ayının görüldüğü köye yakın olan Hacı Abdullah Kışlası mevkiinde yaşayan Serkan Karakuş, "Kocaoğlan git yerinde yat, uyu. Lütfen bizi de tedirgin etme" dedi.

"AYININ NE YAPACAĞI HİÇ BELLİ OLMAZ"

Daha önce bölgede hiç görülmeyen ayı nedeniyle dağa ineklerini götürürken artık daha dikkati olacaklarını anlatan Karakuş, şöyle konuştu: