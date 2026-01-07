Petekler neden genellikle pencerenin altında? Meğer sebebi buymuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Radyatörler neredeyse her zaman pencerenin hemen altında yer alır.

İlk bakışta bu durum mantıksız gibi görünebilir, çünkü pencereler ısı kaybının en fazla yaşandığı alanlar arasında bulunur.

Bu nedenle pek çok kişi, ısıtıcının camı ısıttığını ve enerjinin boşa gittiğini düşünür.

Ancak uzmanlara göre bu yerleşim tamamen bilinçli ve fizik kurallarına dayalı bir tercihtir.

Uzmanlara göre pencereler, özellikle yalıtımı zayıf ya da eski yapılarda, odanın en hızlı soğuyan noktalarıdır.

Dışarıdaki soğuk hava cam yüzeyleri üzerinden iç mekana etki ederken, pencere altına konumlandırılan radyatörler bu soğuk hava akımını anında ısıtarak odanın içine yayılmasını engelliyor. Böylece soğuk havanın zemine çökmesi ve rahatsız edici bir serinlik oluşturması önlenmiş oluyor.

DAHA DENGELİ BİR SICAKLIK DAĞILIMI SAĞLIYOR

Radyatörlerin çalışma prensibi olan konveksiyon, bu noktada önemli bir rol üstleniyor. Isınan hava yükselirken, daha soğuk hava aşağı doğru hareket ediyor.

Pencere altındaki radyatörden yükselen sıcak hava, pencere yüzeyinde oluşan soğuk hava ile karışarak sürekli bir hava dolaşımı sağlıyor. Bu sayede oda genelinde daha dengeli bir sıcaklık dağılımı oluşuyor ve soğuk bölgeler meydana gelmiyor.

Bir diğer avantaj ise pencere önünde oluşan “sıcak hava perdesi” etkisi. Radyatörden çıkan sıcak hava, soğuk pencere alanı ile yaşam alanı arasında adeta bir kalkan görevi görüyor.

Böylece cereyan hissi azalıyor ve pencere kenarları da dâhil olmak üzere mekân daha konforlu hale geliyor.

Doğru konumlandırılan ısıtma sistemi, aynı zamanda enerji tasarrufuna da katkı sağlıyor. Isı, en çok kaybın yaşandığı noktada üretildiği için odanın tamamını gereğinden fazla ısıtmaya gerek kalmıyor. Bu da uzun vadede daha düşük enerji tüketimi anlamına geliyor.