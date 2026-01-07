Hakkari'de Starlink uyduları görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari semalarında şaşırtan görüntü...

Kentin ilçelerinde akşam saatlerinde Hakkari üzerinde, ışığın az olduğu alanlardan bakan vatandaşlar, art arda sıralanmış parlak ışıkları fark ederek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

VATANDAŞLAR UYDULARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gökyüzünde dikkat çekici bir görüntü oluşturan uyduların geçişi, bölge halkında heyecan oluşturdu.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularının geçişini görüntüleyen vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Vatandaşlar, bir taraftan görüntü çekerken, bir taraftan da aralarındaki diyalog gülümsetti.

Bir vatandaş "Uydudur bunlar" derken diğeri uyduların drone olduğunu iddia ederek İran'a ilerlediklerini savundu.