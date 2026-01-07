Abone ol: Google News

Hakkari'de Starlink uyduları görüntülendi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları, Hakkari ve birçok ilçesinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken görüldü.

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 20:49
  • Hakkari'de SpaceX'in Starlink uyduları gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken görüldü.
  • Halk, bu sıradışı görüntüyü cep telefonlarıyla kaydederek büyük heyecan yaşadı.
  • Vatandaşlar arasında uyduların ne olduğu konusunda eğlenceli diyaloglar geçti.

Hakkari semalarında şaşırtan görüntü...

Kentin ilçelerinde akşam saatlerinde Hakkari üzerinde, ışığın az olduğu alanlardan bakan vatandaşlar, art arda sıralanmış parlak ışıkları fark ederek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

VATANDAŞLAR UYDULARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gökyüzünde dikkat çekici bir görüntü oluşturan uyduların geçişi, bölge halkında heyecan oluşturdu.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularının geçişini görüntüleyen vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Vatandaşlar, bir taraftan görüntü çekerken, bir taraftan da aralarındaki diyalog gülümsetti.

Bir vatandaş "Uydudur bunlar" derken diğeri uyduların drone olduğunu iddia ederek İran'a ilerlediklerini savundu.

