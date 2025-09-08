Amasya’da yol işçisinin düdüğü trafiğe neşe katıyor

Amasya-Göynücek karayolundaki yol yapım projesinde görev yapan Özcan Selim Çıtak, sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar iş makinelerini ve kamyonları takip ediyor. Evli, dört çocuk ve üç torun sahibi olan Çıtak, düdüğüyle trafiği yönlendiriyor, güvenliği sağlıyor.

TOZLU YOLDA SÜRÜCÜLERE MORAL

Yoğun tozun etkisiyle bunalan sürücülere sempatik tavırlarıyla selam veren Çıtak, yolun stresini hafifletiyor. Onu gören sürücüler, kornaya basıp selam vermeden geçmiyor.

"BİR GÜLÜMSEMELERİ BİLE BANA MUTLULUK VERİYOR"

53 yaşındaki Çıtak, işini severek yaptığını ve insanlarla iletişiminden keyif aldığını dile getirdi:

Yol tozlu olduğu zaman sürücüler sinirlenebiliyor. Biz sulama yapıyoruz ama sıcak havada hemen kuruyor. Ben de düdük çalıp selam vererek, hürmet göstererek moral vermeye çalışıyorum. İnsanların gülümsemesi benim için büyük mutluluk.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Yolda ilerlerken Çıtak’a selam vermeden geçmediğini söyleyen sürücülerden Murat Çavdar, “Selim Ağabey yolun güvenliğini sağlıyor. Onun hareketlerini gören herkes daha mutlu oluyor, neşeleniyor.” diye konuştu.