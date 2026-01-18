Yedigöller’de nadir anlar: Nesli tehlike altındaki su samuru kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu’nun doğal zenginlikleriyle öne çıkan Yedigöller Milli Parkı, bu kez nadir rastlanan bir canlıya ev sahipliği yaptı. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, park sınırları içerisinde görüntülendi.

BİR SÜRE ÇEVREYİ GÖZLEMLEDİ

Kayda alınan görüntülerde, gölden çıkarak çevresini inceleyen su samurunun, kısa bir süre sonra yeniden suya girerek gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Doğal davranışlarıyla dikkat çeken su samuru, bölgedeki ekosistemin sağlıklı yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

BAKAN YUMAKLI'DAN KORUMA VURGUSU

Görüntüler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakan Yumaklı açıklamasında, “Doğanın sevimli misafirlerinin korunan alanlarımızda özgürce ve güvenle yaşayabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.