Ambulans uçak Mardin'deki 3 günlük Gülistan bebek için havalandı
DHA

Türkiye sağlık sektöründeki yatırımları ile yurdun her noktasındaki hastalarına ulaşıyor.

Bunun son örneği Mardin'de yaşandı.

Mardin'in ilçesinde 3 gün önce doğan Gülistan Demir'e, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumsal kalp hastalığı tanısı konuldu.

Ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Gülistan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.