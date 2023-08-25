Ambulans uçak Mardin'deki 3 günlük Gülistan bebek için havalandı Doğumsal kalp hastalığı tanısı konulan 3 günlük Gülistan bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı.

DHA

Türkiye sağlık sektöründeki yatırımları ile yurdun her noktasındaki hastalarına ulaşıyor.

Bunun son örneği Mardin'de yaşandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 gün önce doğan Gülistan Demir'e, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumsal kalp hastalığı tanısı konuldu.

Ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Gülistan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'nca Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.