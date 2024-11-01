Anadolu'yu keşfeden Pakistanlı motosikletçiler, Türk sürücüleri ülkelerine davet etti

AA & Ensonhaber

Pakistanlı motosikletli yedili bir arkadaş grubu, "Lahor-İstanbul Rallisi" adı altında düzenledikleri yolculukla Pakistan-Türkiye dostluğunu pekiştirmek amacıyla yola çıkarak İran rotasını izleyerek Türkiye’ye ulaştı. Grup, Anadolu’nun pek çok şehrinden geçerek yaklaşık 8 bin kilometre katetti.

18 gün süren yolculuklarının ardından hedefleri İstanbul’a varan Mukaram Tareen liderliğindeki grup, Fatih’te dostluk turu atarak, yol boyunca karşılaştıkları zorlukları, unutulmaz anıları ve duygularını paylaştı.

"İSTANBUL'UN DAR YOLLARINDA KENDİMİZİ LAHOR'DA HİSSETTİK"

57 yaşındaki grup lideri Tareen, 11 Ekim’de Lahor’dan başlayan yolculuklarında İran’a geçtiklerini ve ardından Türkiye’ye ulaştıklarını aktardı.

Tareen,

Pakistan, İran ve Türkiye, dost İslam ülkeleri olarak köklü bir kültürel geçmişe sahip. Yemeklerimiz ve dostluklarımız yüzyıllara dayanıyor. İstanbul da Lahor gibi tarihi bir şehir, bu yüzden bu yolculuğu İstanbul’a kadar sürdürmek istedik.

dedi.

Zorlu bir yolculuğun ardından İstanbul’a ulaşmanın kendileri için taşıdığı öneme değinen Tareen, "Buraya ulaşmak, iki ülke arasındaki güçlü dostluğun bir sembolü. Bu, Türk dostlarımızla daha yakın bağlar kurma fırsatını sunuyor." şeklinde konuştu.

Tareen, Lahor’un dar sokakları ile İstanbul’un tarihi dokusunun benzerlik taşıdığına da dikkat çekerek, "İstanbul’un dar yollarında yürürken kendimizi zaman zaman Lahor’da gibi hissettik. İnsanlar, dükkanlar ve şehrin eski surları, Lahor’u anımsatıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU, BENZERSİZ BİR GÜZELLİĞE SAHİP"

Türkiye'nin doğusunun kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan Tareen,

Çoğu insan genellikle İstanbul veya İzmir gibi büyük şehirlere yöneliyor. Ancak Türkiye'nin doğusu, yüksek zirveleri, karla kaplı dağları ve köyleriyle benzersiz bir güzelliğe sahip. Bu bölgede insanlar son derece misafirperver, nazik ve samimi. Kesinlikle tekrar keşfetmek isteyeceğimiz bir yer.

değerlendirmesinde bulundu.

Yolculukları sırasında birçok insanla tanıştıklarını belirten Tareen,

Her gün 300 ila 400 kilometre yol alıyoruz. Yolda durup yerel lezzetleri tatma ve insanlarla sohbet etme fırsatını yakalıyoruz. İran ve Türkiye’de pek çok motosiklet sürücüsü ile bir araya geldik. Türk sürücüleri Pakistan’a davet ettik ve bu seyahatle iki ülke arasında turizmi canlandırmayı amaçlıyoruz.

dedi.

Motosikletle uzun yolculuk yapmanın beraberinde birçok zorluğu getirdiğine dikkat çeken Tareen, gruplarından birinin Ankara’da motor arızası yaşadığını ve burada bir süre kaldıklarını aktardı. Türkiye’de tanıştıkları Türk motosikletçilerin kendilerini yemeğe davet ettiğini belirten Tareen, böylelikle Türk mutfağını deneyimleme şansı bulduklarını sözlerine ekledi.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN'I DA GEZECEKLER

Bu rallinin yalnızca kişisel bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasında daha güçlü bir turizm iş birliğine zemin hazırlamasını umduklarını belirten Tareen,

Türkiye’nin büyük bir turizm ekonomisi var. Pakistan’da da tarihi alanlarımızın korunması ve restorasyon çalışmalarının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda Türkiye’den alacağımız deneyim, turizm potansiyelimizi artırma açısından oldukça faydalı olacaktır.

dedi.

Tareen, bir sonraki seyahatlerinde Özbekistan ve Kazakistan'ı ziyaret etmeyi planladıklarını, ayrıca Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkisini diğer ülkelerle de genişletme gerekliliğine dikkat çekerek sözlerini tamamladı.

"TÜRKLER, PAKİSTAN'I KARDEŞ ÜLKE OLARAK GÖRÜYOR"

Grup üyelerinden Munawar Hussain (43), daha önce Türkiye'ye hava yoluyla geldiğini ve bu kez motosikletle seyahat etmenin ona bambaşka bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Hussain,

Hava yoluyla geldiğimizde yalnızca büyük şehirleri görebiliyoruz. Ancak motosikletle seyahat ettiğinizde küçük kasabaları ve köyleri keşfetme fırsatınız oluyor. Böylece Türkiye’yi daha derinlemesine tanıma şansı bulduk.

şeklinde konuştu.

Türkiye'deki misafirperverliğin kendilerini oldukça etkilediğini dile getiren Hussain,

İran’da da sıcak karşılandık ama Türkiye’de Pakistan’dan geldiğimizi duyduklarında insanların yüzlerindeki gülümseme çok farklı. Türkler, Pakistan’ı kardeş ülke olarak görüyor ve bu bizim için gerçekten çok anlamlı.

dedi.

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinden katılan 31 yaşındaki Abu Bakar Cheema ise İstanbul ile Lahor arasında benzerlikler olduğunu belirtti. Yolculukları boyunca zorluklarla karşılaşmalarına rağmen Cheema, deneyimin keyifli geçtiğini vurguladı.

TÜRK VATANDAŞLARINI DA PAKİSTAN'A DAVET ETTİLER

Röportajın sonunda grup üyeleri, Türk vatandaşlarını Pakistan’ı ziyaret etmeye ve ülkenin kültürel zenginliklerini keşfetmeye çağırdı. Bu tür etkinliklerin, iki ülkenin halkları arasında daha derin bir bağ oluşturacağına ve turizm aracılığıyla kültürel ilişkilerin güçleneceğine dikkat çektiler.