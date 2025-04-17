Anaokulundan Türkiye Birinciliğine: Arda Akdeniz’in snowboard başarı öyküsü

AA & Ensonhaber

Bursa’daki Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11. sınıf öğrencisi olan Arda Akdeniz, henüz anaokul çağındayken kayakla tanıştı. Zamanla bu tutkuya dönüşen ilgisi, ailesinin de desteğiyle profesyonel bir yolculuğa evrildi. Kayak ve snowboard eğitimleri alan Arda, özellikle snowboard dalında kendini geliştirerek Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri haline geldi.

Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken gibi önemli pistlerde düzenli olarak antrenman yapan Arda, katıldığı çeşitli yerel ve ulusal yarışmalarda adından söz ettirmeye başladı. Son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde 26-27 Mart tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen ve yaklaşık 700 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Okullararası Kayak Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Bu zorlu organizasyonda Snowboard Genç A Erkekler Türkiye Büyük Slalom Kategorisi’nde birincilik, Kombine Kategorisi’nde ise ikincilik elde eden Arda, büyük bir başarıya imza attı. Şimdi ise hedefini çok daha yükseğe koydu: Milli takıma girerek önce Avrupa, ardından da dünya şampiyonluğu.

"SNOWBOARD BENİM TUTKUM, DÜŞE KALKA BÜYÜDÜM"

Kayakla tanıştığı ilk anları anlatan Arda, yaklaşık 11 yıldır bu sporu yaptığını ve 7-8 yaşlarından itibaren tamamen snowboard’a yöneldiğini söyledi. Antrenmanlarını Bolu, Uludağ ve Erzurum’da sürdürdüğünü belirten genç sporcu, başarıya giden yolun kolay olmadığını vurguladı:

“Kayarken çok kez düştüm ama düşmeden öğrenilmiyor. Bu süreçte yılmadım, aksine her düşüş bana daha fazla azim verdi.”

Erzurum’daki başarılarının ardından ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarından büyük destek ve mutluluk mesajları aldığını belirten Arda, şunları söyledi: