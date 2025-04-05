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Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT DİKKAT

Akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA VALİLİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: