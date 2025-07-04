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Ankara'da ATM'de bulunan 40 bin lira sahibine teslim edildi

Akyurt ilçesinde bir vatandaş tarafından ATM’de bulunan 40 bin lira, zabıta aracılığıyla sahibine teslim edildi..

İHA İHA
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Ankara'da ATM'de bulunan 40 bin lira sahibine teslim edildi

Ankara'da takdir toplayan hareket..

Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.A. hesabına yatırdığı parada eksiklik olduğunu fark etti.

ZABITAYA GÖTÜRDÜ

ATM'deki teknik hatadan dolayı cihazda kalan 40 bin lirayı bulan R.K. ise zabıta karakoluna giderek durumu bildirdi.

Kayıp para başvurusunda bulunan M.A., kısa süre sonra karakola gelerek durumu anlattı.

40 BİN LİRA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, söz konusu paranın M.A.’ya ait olduğu tespit edildi.

Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından 40 bin lira sahibine teslim edildi.

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