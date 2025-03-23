Ankara'da bazı metro ve otobüs durakları kapatıldı

AA

Ankara Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması sonrası yaşanabilecek olumsuz olaylara karşın önlem aldı.

Bu kapsamda şehir genelinde bazı metro ve otobüs duraklarının kapatılması kararlaştırıldı.

EGO Genel Müdürlüğü, alınan karara ilişkin sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı.

"ODTÜ VE METRO DURAKLARI KULLANILAMAYACAK"

Açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

OTOBÜSLER 19.00'DAN SONRA HİZMET VERMEYECEK

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.