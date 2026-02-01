Abone ol: Google News

Hakkari'de kar temizliği için çatıya çıkan vatandaş ibadetini de eksik etmedi

Yüksekova ilçesinde, son 10 yılın en yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini temizleyen bir vatandaş, namaz vaktinin gelmesi üzerine ibadetini dondurucu soğuğa rağmen çatıda kar üzerinde gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 14:51
  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulmasıyla vatandaşlar çatılarda kar temizliği yapıyor.
  • Tahir Yıldız, kar temizliği yaparken namaz vaktini kaçırmamak için çatıda ibadetini gerçekleştirdi.
  • Arkadaşı Yılmaz Akdoğan, bu anları cep telefonuyla kaydederek o anki koşulları paylaştı.

Hakkari'nin Yükseova ilçesinde gülümseten görüntü...

İlçe merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulmasıyla hayat durma noktasına geldi.

Binaların çatılarında biriken dev kar kütleleri, vatandaşları temizlik mesaisine yöneltti. Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok TOKİ konutlarında kar temizliği yapan Tahir Yıldız, 8 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada ikindi ezanı okundu.

NAMAZINI ÇATIDA KILDI

Vaktin geçmemesi için aşağı inmeyen Yıldız, montunu karın üzerine sererek namazını kıldı.

O anlar, çalışma arkadaşı Yılmaz Akdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"O ANLAMLI ANLARI KAYDA ALDIM"

Yaşananları anlatan Yılmaz Akdoğan, bölgede son yılların en sert kışının yaşandığını belirterek şunları söyledi:

Malum, son 10 yılın en yoğun kar yağışını ve en soğuk günlerini yaşıyoruz. Çatılarda çok fazla kar biriktiği için temizlik çalışmalarına başladık. Çalıştığımız sırada ikindi ezanı okundu.

Arkadaşım namaz vaktini geçirmemek için aşağı inmek yerine montunu sererek kar üzerinde namazını kıldı. Ben de o anlamlı anları kayıt altına aldım. Allah herkese namazı nasip eylesin.

KENTTE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yüksekova'da ekiplerin ve vatandaşların karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

