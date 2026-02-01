Mardin’de besicilerin karla mücadelesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi genelinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kırsal mahalleler beyaza büründü. Geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticiler, hayvanların beslenmesini sağlamak için yoğun bir çaba içerisine girdi. Yem maliyetlerini azaltmak ve hayvanların açık havada hareket etmesini sağlamak isteyen çobanlar, karla kaplı arazilere yöneldi.

BEYAZ ÖRTÜDE İZ AÇAN YOLCULUK

Mazıdağı kırsalında sürüsünü otlatmaya çıkaran bir çobanın dönüş yolculuğu havadan görüntülendi. Karla kaplanan tepelerde, hayvanların oluşturduğu dar patikadan ilerleyen sürü ve çoban, bölgedeki kış şartlarının ağırlığını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler, doğayla iç içe verilen zorlu yaşam mücadelesini yansıttı.

SOĞUĞA RAĞMEN EKMEK MÜCADELESİ

Dondurucu soğuklar ve engebeli araziye rağmen üreticiler, gün batımına doğru sürülerini ağıllarına götürüyor. Karla kaplı arazide verilen bu mücadele, besicilerin geçimlerini sürdürebilmek için katlandıkları zorlukları bir kez daha ortaya koydu.