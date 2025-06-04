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İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğayla baş başa kamp yapan gezgin Gökhan Aslan, karavanının önünde beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Sosyal medyada “Gezgin Aslan” adıyla tanınan doğa tutkunu, yağmurun ardından karavanının çevresine gelen bir tilkiyle samimi bir bağ kurdu.

Tilkinin ürkek tavırlarına rağmen yaklaşmaya başlamasıyla birlikte dikkatli bir iletişim kuran Aslan, önce karavanının önüne birkaç fıstık bıraktı. Ardından su, ekmek ve ton balığı ikram etti. Zamanla güven kazanan tilki, karavanın içine kadar girerek Aslan'ın yanına kadar sokuldu.

"BİR EVCİL HAYVAN GİBİ PEŞİMDEYDİ"

Yaşadığı anları cep telefonuyla kaydeden Aslan, doğayla kurduğu bağın bir yansıması olarak nitelediği bu buluşmayı şu sözlerle anlattı:

Perdeyi açtığımda karavanın önünde bir tilki gördüm. Göz göze geldik. Ona fıstık verdim, yedi. Ardından su ve ton balığı ikram ettim. Hepsini afiyetle yedi. Sonra içeri girdi, etrafı inceledi, yanıma geldi ve beni kokladı. Hafifçe sevdim, bir süre karavanı gezdi. Yaklaşık yarım saat yanımdaydı. Adeta bir evcil hayvan gibi peşimden ayrılmadı.

Doğanın insana sunduğu sürprizlere dikkat çeken Aslan, bu karşılaşmanın kamp hayatındaki en unutulmaz anlardan biri olduğunu belirtti.