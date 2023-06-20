Ankara'da leylekler esnafın yanından ayrılmıyor Kızılcahamam ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’ni mesken tutan leylekler, esnafın yanından ayrılmıyor. Leyleklerin ziyaretinden memnun olan esnaf ise beslemeyi ihmal etmiyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi, leyleklerin uğrak noktası hatta meskeni oldu.

Bölge esnafının yanından ayrılmayan leylekler, görenleri gülümseten anlara da neden oluyor.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı site içerisinde yalnızca leylekler değil; kedi, köpek gibi hayvanlar da bulunuyor.

Hayvanlara ilgi gösteren esnaf, besleyerek devamlılıklarını da sağlıyor.

"Ziyaretçilerimiz her sene gelir"

Sanayi Sitesi içerisinde çeşitli hayvanların olduğuna dikkati çeken Salih Ünlü, “Kedilerimiz var, kedilerimiz gelir 5-10 tane. Leyleğimiz gelir; leylek, kediler ve köpek hepsi bir arada burada yemlenir.

Üçü bir arada yani. Leylek, arkadaşımızın dükkanının içine girer. Etini yer ve yavrularına götürür. Her sene gelir bizim bu ziyaretçilerimiz. Sanayimizin bereketi bu” diye konuştu.