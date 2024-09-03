Ankara’da Yusuf Dikeç’ten gazilere moral ziyareti Paris 2024’te gümüş madalya kazanan milli atıcımız, Ankara’da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilere moral amaçlı ziyarette bulundu.

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DHA

Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran isimlerdendi.

Olimpiyatlarda eli cebinde yaptığı atışla gümüş madalya kazanmasının ardından sosyal medyada günlerce gündeme oturdu.

Hatta Elon Musk bile bu hareket ile ilgili paylaşımlar yaptı ve milli atıcımız, Musk’ı İstanbul’a davet etti. X’in sahibi Musk ise bu teklifi kabul ederek İstanbul’a geleceğini ifade etti.

Tüm dünyada popülarite kazanmasının ardından ortaya ‘Yusuf Dikeç Pozu’ çıktı.

Ardından Dikeç, birçok etkinlikte yer almaya başladı.

Son durağı ise Ankara’daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ydi.

GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Hastanede tedavi gören gören yaklaşık 50 gazi ve hastane personeliyle bir araya gelen Dikeç’e, hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu eşlik etti.

GAZİLERİMİZDEN MİLLİ ATICIMIZA ANLAMLI HEDİYE

Gaziler, Dikeç'e kendi yaptıkları '100'üncü Yıl' temalı filografi Türk bayrağı çalışmasını hediye etti.

Dikeç, gazilerle olimpiyatlardaki meşhur pozunu vererek fotoğraf çektirdi.

“SİZLER VAR OLUN”

Ardından gazilerle pasta kesen Dikeç, "Tabii ki bu ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları var. Ben kendim sporcu olarak, Sayın Başhekimimiz doktor olarak hizmet ediyoruz. En önemlisi tabii ki bu ülkeye en çok hizmet eden gazilerimizdir. Gazi olan bir insanın hayatındaki zorlukları, gazi olmayı bunu ancak sizler bilirsiniz. Bir ülke için bir uzvunu, elini, ayağını kaybetmenin bedelinin hiçbir şey karşılayamaz. Bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz arkadaşlar. Bu konuda ne kadar dua etsek inanın azdır. O yüzden sizler var olun." dedi.

“DEVRELERİMİ GÖRDÜM VE ÇOK MUTLU OLDUM”

Dikeç, "Bu ülkenin evlatları olarak biz onlara ne kadar dua etsek, ne kadar teşekkür etsek inanın karşılığını ödeyemeyiz. Bunun bir bedeli yoktur ve ancak bunu yaşayanlar bilir. Ben de böyle bir ortamda bulunduğum için inanın çok mutluyum. Onları görünce hem mutlu oluyoruz hem de seviniyoruz. Bizi bağrına basmaları dolayısıyla kendi adıma, ülkem adına ve gaziler adına inanın çok mutluyum. Devrelerimi gördüm, konuştuk ve yine mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu ise "Değerli Yusuf astsubayımızı, uluslararası arenada gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ediyoruz, gazilerimizi ziyaret ederek mutlu ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)