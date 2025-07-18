Ankara'da zemini kayan bina için vatandaşlar yardım istiyor

Ankara Polatlı'da bir sitede çatlama ve kayma meydana geldiği için huzursuz olan bina sakinleri, yetkililere seslendi...

Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde bulunan Ufuk Sitesi'nde önceki zamanlardan kalma ufak çatlamaların olduğu bir apartmanda, özellikle Bala ve Kulu merkezli gerçekleşen depremlerden sonra zeminde kaymalar ve bina yüzeyinde çatlamalar meydana geldiği ifade edildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

6 haneli apartmanda yaşayan vatandaşlar, çatlakların zamanla daha da belirginleştiğini ve bina zemininde hareketlenme olduğunu iddia etti. Apartman sakinleri can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade ederken, acil önlem alınmasını talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.

''BÜTÜN BİNACA EVİMİZ ÇATLAMAYA BAŞLADI''

Her gün milim milim evinin duvarlarının çatladığını ifade eden Serap İyigün, "Kulu depreminden sonra bayağı bir hareketlenme oldu. Biz burada çok şiddetli hissettik. Ondan sonra Bala'da deprem olmuş. O günden sonra duvarımız, bütün binaca evimiz çatlamaya başladı. 15 gündür başvurmadığımız belediye, site yönetimi kalmadı. Eşim Ankara'ya kadar gitti ama hiçbir şekilde bize destek veren yok. Sesimizi hiçbir şekilde duyuramıyoruz.

''SİTE İÇERİSİNDE TEK BİR BİNAYMIŞIZ GİBİ RESMEN DIŞLADILAR BİZİ''

Diğer site sakinleri sanki site içerisinde tek bir binaymışız gibi resmen dışladılar bizi. Biz devletimize vergimizi düzenli olarak ödüyoruz, eşim 25 yıldır çalışıyor. Her Türk vatandaşının yaptığı şeyleri yapıyoruz. Krediler yüksek. Benim eşim emekli hala çalışıyor. 4 tane çocuğum var. Ben bugün kiraya çıkacağım, 20 binden aşağı kira yok. Biz müteahhide verelim diye düşünüyoruz ama site olduğu için o da olmuyor.

''EVİMİZ ELDEN GİDİYOR''

Biz arada kaldık. Evimiz elden gidiyor, her gün korkarak yatıyoruz. Gece uykumuz yok. Eşim işaretledi, her gün milim milim artıyor. Kalemle çizgi çekiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.

''PARAYI TOPARLAYAMIYORUZ''

Binalarında meydana gelen probleme değinen Hüseyin İyigün de, "Belediye 'bizim buna yapacağımız bir şey yok' diyor. Bakanlık bizden bu evde oturulur ya da oturulamaz olarak önce rapor istiyor. Bizim şu anda o raporu alabilecek gücümüz yok. Sadece vereceği raporun ücreti 150-200 bin lira civarında. Burada emekli maaşı ile idare eden insanlar var. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bu parayı toplayamıyoruz.

''25-30 KİŞİ BURADA HER GÜN DİKEN ÜSTÜNDE''

Allah'a emanet oturuyoruz biz burada. Bir şekilde devletimizin bize de bir el uzatmasını istiyoruz. Biz burada 6 haneyiz, 6 hanede nereden baksanız 25-30 kişi var. 25-30 kişi burada her gün diken üstünde. Güzel bir şey değil yani. Rahat değiliz. Elimizde avucumuzda ne varsa biz bu evleri almak için verdik. Daha tamiratını da yapacak bir kuruş paramız yok." dedi.

''ÇOCUKLAR DA KORKUYOR''

Apartmanın bir başka sakini Mustafa Güngör, oturduğu evde duvarlar çatladıkça alçı yaptığını ve psikolojilerinin bozulduğunu ifade ederek, "Biz burada rahat yatamıyoruz. Komple alçı atıyorum her tarafta. Duvarlarda açılma vardı, hep alçı attım. Dışarıdan geliyor çatlak. Komple üstte de aynı şekilde, arkadaşlarımın dairesinde de var. Diken üstündeyiz. Yetkililerin bir çare bulması lazım. Sürekli alçılıyorum duvarı, rahat edemiyorum. Çocuklar da korkuyor. Yapacak, yapacağımız bir şey yok." diye konuştu.

''HERHALDE BİNA YIKILIYOR DEDİM''

Evinin duvarında büyük bir şekilde çatlak oluştuğunu söyleyen İnşirah Kollu, "Sesi duyar duymaz şöyle durdum. Baktım kombinin orası yarılmış. Allah korusun herhalde bina yıkılıyor dedim. Ondan sonra bir ara böyle sarsıldım, başım döner gibi oldu. Çöp dökmeye çıktım, ben orada gittim, düştüm. Yüzüm hep yaraydı.

5 senedir oturuyorum burada. Biz ayaküstünde oturuyoruz. Ben gece uyuyamıyorum. Yani korkudan uyuyamıyorum. Yapacağım da bir şey yok artık. Ben taşınacağım, toparlanıyorum işte." dedi.