Ankaralılar dikkat: Sağanak geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara için uyarı geldi.

Sağanak yağışın beklendiği Ankara'da valilik, Meteoroloji'den yapılan uyarıların dikkate alınmasını istedi.

X hesabından açıklama yapan valilik, vatandaşların tedbirli olmasını istedi ve açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.