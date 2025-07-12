Antalya Konyaaltı Sahili’ne Turist akını

Yaz mevsiminin ortasında kavurucu sıcaklıklar yurt genelinde etkisini artırırken, turizmin kalbi Antalya’da termometreler yine sınırları zorluyor.

Geçtiğimiz günlerde 45,2 dereceyle tarihe geçen sıcaklık rekorunun ardından, kent bugün de gölgede 34 dereceyi gördü.

Yüksek sıcaklıkla birlikte yüzde 70'i aşan nem oranı, nefes almayı bile güçleştirirken hem kent sakinleri hem de turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.



SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazıları dalgaların arasında serinliğin tadını çıkarırken, bazıları ise deniz kenarındaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Sahil boyunca rengarenk şemsiyeler kuruldu, denizden gelen hafif esinti tek kaçış yolu oldu.

GÖLGELERE KAÇTILAR

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açılarla geldiği anlarda, sahil yürüyüş yolları ve açık alanlar neredeyse boş kaldı.

Gölgeliklerdeki yoğunluk dikkat çekti. Kavurucu hava turizmi olumsuz etkilemek yerine hareketlendirdi.

Sıcaklar arttıkça turistlerin ilgisi de sahillere kaydı.