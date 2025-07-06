Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı, nem oranı ise yüzde 50'nin üzerinde seyretti.

Deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Bunaltıcı havadan kaçmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

SICAKTAN DENİZE GİREREK KAÇTILAR

Kimi serinlemek için denize girerken, kimi ise şemsiye gölgelerinde güneşten korunmayı tercih etti.

Sahildeki yoğunluk nedeniyle birçok alanda şemsiye altında yer kalmadı.

SU SPORLARINA DA İLGİ YOĞUN

Sahil şeridinde ailesiyle vakit geçirenler ve yürüyüş yapanlar da dikkati çekti.

Konyaaltı Sahili'nde jet ski, deniz paraşütü ve kano gibi su sporlarına ilgi de yoğundu.

SAHİL, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Tatilciler su sporları noktalarında yoğunluk oluştururken, deniz üzerinde yapılan etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.

Sahil hem spor hem serinlik arayanların tercihi oldu.