Antalya yanıyor: Termometreler 48 dereceyi gösterdi Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da termometreler 48 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar erken saatlerden itibaren sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Turizm kenti Antalya'da sıcaklıklar en yüksek seviyeye çıktı. Kentte dün hava sıcaklığının 46,1 derece ölçülmesiyle son 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; bugün de kent merkezinde hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 31, nem oranı yüzde 17 seviyelerine ulaştı. BAZI TERMOMETRELER 48'E ÇIKTI Kent merkezinde bulunan bazı termometreler, 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, sabah erken saatlerde sahillere akın etti. ÖĞLE SAATLERİNDE SAHİLLER BOŞALDI Ancak güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde sahillerdeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Kimileri ise sıcak havada sahilde spor yaptı. SICAKLIKLAR TÜRKİYE GENELİNDE ARTACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca yaptığı uyarıda, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu. Yaşam Haberleri Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Türk hava sahasında transit uçuş rekoru kırıldı

Temizlenmeyen kavun ve karpuz gıda zehirlenmesine yol açabiliyor

İstanbul'da su tüketimi rekor seviyelere ulaştı