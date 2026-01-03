Abone ol: Google News

Antalya, yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bazıları yeni yılın ilk hafta sonunda denize girerken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, güneşin keyfini çıkardı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 17:06
  • Antalya'da yılın ilk hafta sonu güneşli havayı değerlendirenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
  • Hava sıcaklığı 10-12 derece arasında ölçülürken, bazı insanlar denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.
  • Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili olmasına rağmen Antalyalılar güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışı devam ederken, Antalya'da ise güneşli ve ılık hava etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre havanın parçalı, az bulutlu ve güneşli seyrettiği kentin sahil kesiminde, gündüz sıcaklık 10 ila 12 derece arasında ölçüldü ve hafif rüzgar çıktı.

GÜNEŞLİ HAVADA SAHİLE GİTTİLER

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kentte yaşayanlar ise aileleriyle Konyaaltı Sahili'ne geldi.

YENİ YILIN İLK HAFTASINDA DENİZE GİRDİLER

Sahilde yürüyüş yapanlar, koşanlar ve bisiklet kullananlar dikkati çekerken, bazıları ise yeni yılın ilk hafta sonunda denize girmeyi tercih etti.

Sahilde spor yapanlar ve manzaranın tadını çıkaranlar da güneşli havayı değerlendirdiklerini söyledi.

Yaşam Haberleri