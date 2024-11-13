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İHA

Antalya'da yaşayan 75 yaşındaki milli sporcu Ali Bıdı, çevik halleri ile yaşıtlarına taş çıkarıyor.

Sporu vazgeçilmezi olarak gören Bıdı, en büyük hayalini açıkladı.

75 yaşındaki sporcunun en büyük hayali, 120 yaşına kadar yaşayıp, dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI OLMAK İSTİYOR

Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas'ın 3 ay önce İspanya'nın Olot kentinde yaşamını yitirmesinin ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka, dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı.

RAKİBİNE UZUN ÖMÜRLER DİLEDİ

‘Demir Adam' lakabıyla tanınan milli sporcu Ali Bıdı, Japon Tomiko Itooka'ya sağlıklı uzun ömür dileyerek, rakibinin 120 yaşa ulaşması halinde hedef büyüteceğini belirtti.

"ANASI BABASI OLAN HİÇBİR CANLIYI YEMİYORUM"

22 yıldır vegan beslendiğini söyleyen Ali Bıdı, “Karada yürüyen, karada sürünen, denizde yüzen, havada uçan, anası babası olan, gözü olsun olmasın hiçbir canlının ne etlerini, ne de ürettiklerini yiyorum. Hedefime ulaşacağıma inanıyorum.” dedi.