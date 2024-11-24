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İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ilginç anlar yaşandı.

Rutin kontrol sırasında durdurulan araç sürücüsünün, daha önceden alkollü araç kullanırken yakalandığı için sürücü belgesine 6 ay el konulduğu belirlendi.

Polis ekipleri, araç sürücüsü Tayfun S.’ye yaptıkları alkol ölçümünde sürücünün 1.54 promil alkollü olduğunu, aracın arka plakasının olmadığını ve abartı egzoz taktığı belirledi.

CEZA YAĞDI

Araç sürücüsüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL, arka plaka takmamaktan 2 bin 648 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, abartılı egzozdan 6 bin 439 TL ceza kesilirken, araç sahibine ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 43 bin 115 TL para cezası uygulandı.

EHLİYETİ KAPTIRDI

Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetine ikinci alkollü araç kullanmaktan 2 yıl, 100 ceza puanını aşmaktan ise 2 ay olmak üzere 2 yıl 2 ay el konuldu.

Araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.