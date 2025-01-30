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İHA

Antalya'da bir gecekonduda çıkan yangın milyonların yüreğini yakan manzaralara sahne olmuştu.

Kepez ilçesindeki Esentepe Mahallesi'ndeki gecekonduda içerisinde üç çocuğun bulunduğu sırada yangın çıktı.

Evde yalnız bırakılan 7 yaşındaki Efe O.Y. ile kardeşleri Ece E.Y. (5) ve Bahadır T. (2) duman ve alevler arasında mahsur kaldı.

Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi.

KURTARILDILAR

Olayın ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılan çocuklar, ambulansa taşındı

Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

"ANNEMİN PARASI YOK" DEYİP AĞLADI

Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu içtenlikle ifade etti. Çocuklardan Efe O.Y., "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu dile getirdi.

Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annesi kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

Efe'nin "Annemin parası yok ama" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti.

O KONUŞMALAR YÜREKLERİ YAKTI

İtfaiye eri, 5 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti.

Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Efe ile kardeşleri Antalya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kontrol amaçlı tedavi altına alınan çocukların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan aile ile görüşüp durumlarını ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığı hakkında bilgi aldı.

Hastanede kontrolleri yapılan Efe ve kardeşleriyle bizzat Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun ilgileniyor. Hastanede çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanırken, polis ekipleri de ziyaret ederek onlara oyuncaklar verdi.

TABURCU EDİLECEKLER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şehriban Yeşiloğlu Destici, Efe ve kardeşlerinin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Çocukların karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye getirip hızlı bir şekilde tedavi altına alındığını aktaran Destici, “Şu an tedavilerine devam ediyoruz. Gerekli oksijen desteği, tıbbi desteklerini sunuyoruz, aynı zamanda hastane yönetimi olarak da gereken sosyal destekleri sunmaktayız. Oksijen ihtiyaçları kalmadığı zaman ve tedavileri tamamlanınca taburcu etmeyi planlıyoruz. Sağlık durumları tarafımızca takip ediliyor” dedi.

"HASTANE PARA ALMADI"

Hastanede keyfi oldukça yerinde olan Efe ise kendini iyi hissettiğini belirterek doktorların kendisine iyi baktığını söyledi.

Basın mensuplarının ‘Senden para aldılar mı?' sorusuna ise ‘Hayır almadılar' diyen küçük çocuk, ‘Param var' diyen annesine de saçlarını kestirmek istediğini söyledi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Yaşananların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: