Antalya'da asırlık sedir ağaçları, kırmızı orman karıncalarına emanet

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası ile Finike ve Elmalı ilçeleri arasında, 1850 metre rakımda bulunan Çığlıkara Ormanları, 1991’de Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi. Ana vatanı Lübnan olan sedir ağaçlarının dünyada en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olan Çığlıkara, 2 bin yaşını aşan anıt ağaçlara ve birçok endemik türe ev sahipliği yapıyor.

ZARARLILARA KARŞI DOĞAL KORUYUCULAR

Ormanı zararlı böcek ve hastalıklardan koruyan ise 1970-1974 yıllarında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden getirilen kırmızı orman karıncaları. Yaprak kelebeği, sedir kabuk böceği, tırtıl, bit ve böcek yumurtalarıyla beslenen karıncalar, sedir ağaçlarına adeta “yaşam veriyor.”

Genellikle devrilmiş ağaçların üzerine yuva yapan karıncaların inşa ettiği yapılar, 120 santimetre yüksekliğe ve 6 metre uzunluğa ulaşabiliyor.

400 BİN KARINCALIK DEV YUVALAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Korkuteli Şefi Zülfü Karatepe, karıncaların orman ekosistemi için vazgeçilmez bir rol üstlendiğini vurguladı:

Karıncalar, sedir yaprak kelebeği ve sedir kabuk böceği gibi zararlılarla besleniyor. Bu sayede orman sağlığını ve biyolojik çeşitliliği koruyorlar. Bölgede yaptığımız incelemelerde 302 yuva tespit ettik. Her bir yuvada ortalama 350 bin ila 400 bin işçi karınca bulunuyor.

İNSAN GİRİŞİNE KAPALI

Koruma altında bulunan Çığlıkara Ormanları, yalnızca bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerine açık. Bunun dışındaki insan girişlerine tamamen kapalı.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK DOĞAL ZENGİNLİKLERİNDEN"

Çığlıkara’daki sedir ağaçlarının boyunun 40 metreye kadar uzandığını ve binlerce yıl yaşayabildiğini belirten Karatepe, şu ifadeleri kullandı:

“Çığlıkara, yoğun sedir varlığıyla dünyadaki en nadir ormanlardan biri. Bu ormanlar ülkemizin büyük bir zenginliği. Bizim görevimiz bu mirası gelecek nesillere taşımak.”