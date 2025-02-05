AA

Antalya'nın Kaş ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı...

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

FOTOĞRAF MERAKLILARI AKIN ETTİ

"Yalancı bahar"a aldanan ağaçlardaki rengarenk görüntü, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti.

Çiçeklenen ağaçlara bal arılarının akın ettiği gözlendi.

KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Doğadaki kuş ve arı sesleri keyifli ortam oluştururken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

İlçe sakinlerinden Dilruba Demirci, havaların ısınmasıyla Kaş'ta bahar havası yaşandığını söyledi.

"HOŞÇA ZAMAN GEÇİRDİK"

Ağaçların çiçek açmaya başladığını ve güzel görüntüler oluştuğunu belirten Demirci, "İnsanlar dışarıda yürüyüş ve piknik yapıyor. Kuşların cıvıltısı, arıların çiçeklere konması artık baharın geldiğini gösteriyor. Ağaçların çiçek açtığını görünce ailemizle hafta sonunu değerlendirmek istedik. Ağaçların görüntüsü çok güzel beyaz, pembe ve mor çiçekleri var. Bu güzel ağaçların önünde fotoğraf çektirerek hoşça zaman geçirdik." diye konuştu.

"ERKENDEN BAHAR GELDİ"

Salih Demirci ise "Buradan geçerken ağaçların çiçek açtığını gördük, çok mutlu olduk. Havaların ısınmasıyla sanki cemre düşmüş gibi görünüyor. Bizde ağaçları görünce fotoğraf çektirmek istedik. Ağaçların renkleri çok güzel, kuş sesleri mükemmel, manzaralar çok güzel. Kaş'a erkenden bahar geldi." ifadelerini kullandı.