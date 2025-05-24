DHA

Antalya’nın gözde sahil noktalarından Konyaaltı’nda, doğa harikası bir olay yaşandı. Bir işletmenin sabah vardiyasındaki çalışanları, kumların üzerinde fark ettikleri çukurları incelediklerinde, caretta caretta türüne ait bir yuva ile karşılaştı. Dünyada nesli tehlike altında olan bu deniz kaplumbağalarının bölgeye yumurta bırakması, hem şaşkınlık hem de sevinç yarattı.

KAMERALAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sabah saatlerinde sahildeki işletmesine gelen çalışan Fatih Ardil, kum üzerinde dört farklı çukur fark etti. Şüphelenip çukurları dikkatle inceleyen Ardil, içlerinde yumurtalar olduğunu gördü. Güvenlik kameralarını geriye saran ekip, çukurların gece saatlerinde bir deniz kaplumbağası tarafından açıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen çalışanlar, alanı şerit ve tahta bariyerlerle koruma altına aldı.

"GÖZÜMÜZ YUVANIN ÜZERİNDE"

Durumla ilgili konuşan Ardil, “İşe geldiğimde sürünme izleri dikkatimi çekti. Çukurların içinde yumurta olduğunu görünce hemen caretta caretta olabileceğini düşündüm. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını bildiğimiz için hiç vakit kaybetmeden çevresini kapattık. İnsan müdahalesi bu canlılar için büyük tehdit. Konyaaltı’nda böyle bir yuvalama çok nadir görülüyor. O yüzden gözümüz sürekli yuvada” dedi.

UZMAN UYARIYOR: "VATANDAŞLAR YAKLAŞMAMALI"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da bu olağanüstü gelişmeyi doğrularken, sahilin taşlık yapısı nedeniyle caretta carettaların genellikle bu bölgeyi yuvalama alanı olarak seçmediğini vurguladı: