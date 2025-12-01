Antalya'da çıkan hortum seralara zarar verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan afet, çiftçileri zora soktu.

29 Kasım akşamı Manavgat'ta meydana gelen hortum sonrası zarar gören seraları incelemek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya indi.

Örtü altı üretimin yoğun olarak yapıldığı Gündoğdu ve Yavrudoğan Mahallelerinde etkisini gösteren ve seraların zarar gördüğü hortum afeti sonrası çalışma başlatıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Zarar gören seralarda hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde seralarda ciddi hasarlar oluştuğu belirlenirken Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hortumdan etkilenen çiftçilere destek verileceğini, üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

ÇİFTÇİYE DESTEK SAĞLANACAK

Gündoğdu Mahalle muhtarı Salik Akkurt, "Cumartesi akşamı 23.00 sıralarında burada fırtına, yağmur ve hortum oldu. Buradaki seralarımız zarar gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi mahallemize gelip incelemeler yaptı ve çiftçiye destek sağlayacaklar. Bu desteğin üreticilerimize çok faydası olacağına inanıyorum." diye konuştu.