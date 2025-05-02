Antalya'da Eğrigöl Yaylası'nda ilk defa çiçekler açmadı

DHA

Antalya ve Konya iline sınır Toros Dağları’nın en zirve bölgelerinden Geyik Dağları eteklerinde olan Eğrigöl Yaylası'ndan üzen görüntüler geldi.

Kırmızı dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemleri ve karlı dağlarıyla muhteşem manzaraların oluştuğu Eğrigöl'de, bu ilkbaharda açan rengarenk çiçeklerin yerini çöpler, mangal atıkları, drift yapanların toprağa zarar verdiği lastik izleri, tüfeklerden ateşlenen boş fişek atıkları aldı.

"HEM KAR YOK HEM ÇİÇEKLER AÇMAMIŞ"

Her yıl Eğrigöl'e yürüyüş yapan doğa gezgini ve dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemlerle süslenen Eğrigöl'de üzücü görüntülerle karşılaştığını anlattı. Kahrıman, göl çevresinde hiç çiçek olmadığını, dağlardaki kar miktarının da yok denecek kadar olduğunu belirterek, "Normalde bu mevsimde yaylaya giden araç yolları karla kapalı olurdu. Gündoğmuş Belediyesi ve Hadim Belediyesi yaylayı süsleyen rengarenk çiçeklerin zarar görmemesi için karla kapalı yolları mayıs ayı sonuna kadar açmazdı.

Bu yüzden sadece fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçüleri 22 kilometre yürüyüp buraya ulaşabiliyordu. Ama bu sene hem kar yok hem de çiçekler maalesef açmamış." dedi.

"EĞRİGÖL ACİL OLARAK MİLLİ PARK OLMALI"

Eğrigöl'e sahip çıkılması çağrısında bulunan Kahrıman, "Eğrigöl acil olarak milli park olmalı. Eğrigöl, tarihinin en kötü günlerini görüyor. Çiçeklerin göz kamaştırdığı göl kenarındaki alanlarda ateş yakılıyor, yakılan yerde bir daha uzun zaman hiçbir bitki bitmeyecek, çiçekler olmayacak. Göl kenarında silahlar atılıyor, gürültüden gölde yaşayan kuşlar tedirgin oluyor, yuvalarına giremiyor.

Önceki yıllarda çayırlarda yapılan driftlerin arazideki yarası kapanmadan birkaç misliyle daha fazla araçla drift atılıyor. Göl kenarında lastik yakılmış. Piknikçilerin bazıları çöplerini olduğu gibi bırakıyor.

3 yıl öncesine kadar baharın çiçeklenme döneminde yolların kardan kapalı olması nedeniyle sadece doğaseverlerin yürüyerek gidip fotoğraf çektiği önemli yerdi. Buradaki çiçeklenmenin en önemli unsuru, koyun ve keçilerdi.

Drift ve mangal yapanlar, silah atanlar yüzünden bu hayvanlar da göle otlanmaya ve su içmeye yanaşamıyor. Dışkıları nedeniyle yıllardır gerçekleşen gübre etkisi, hayvanların bu alanı kullanamıyor olması nedeniyle yok edilmiş durumda. Yazın keçi, koyun göl kenarında olmazsa, çiçekler de olmayacaktır. Çiçeklerin oluşumu keçi, koyunun dışkıları sayesinde oluyor." diye konuştu.

"EĞRİGÖL'ÜN KORUNMASI TÜM TOPLUMUN SORUMLULUĞU"

Yaban Hayatı Uzmanı Gökçe Coşkun, Eğrigöl'ün, yalnızca görsel güzellikleriyle değil, barındırdığı hassas ekosistemle de dikkat çektiğini söyledi. Bu bölgede endemik Toros yer sincaplarının yaşadığını, bu sincapların yuvalarına boz kuyrukkakan gibi bazı kuş türlerinin yuva yaptığını aktaran Coşkun, "Sincaplar, kuşlar, böcekler, sürüngenler, memeliler ve bitkiler arasında kurulan bu hassas döngü, bölgenin yaban hayatı açısından eşsiz bir denge sunduğunu göstermektedir." dedi.

Doğal alanların sosyal medyada ün kazandıkça daha fazla ziyaretçi çekmesinin anlaşılabilir bir durum olduğunu aktaran Gökçe, "Ancak bu ilginin beraberinde getirdiği tahribat endişe verici. Eğrigöl gibi özel bölgelerin korunarak ziyaret edilmesi hem doğal dengeyi hem de bu güzelliğin sürdürülebilirliğini garanti altına alır. Ne yazık ki bilinçsizce yapılan mangal, araçla araziye girip drift yapma, ateşli silah kullanımı gibi davranışlar sadece çiçekleri değil, bu çiçeklerle beslenen böcekleri, bu böceklerle beslenen kuşları, tüm yaban hayat döngüsünü tehdit etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu tür tahribatlara yol açanlara caydırıcı cezalar uygulaması ve bölgeye uyarı levhaları asılması gerekmektedir. Eğrigöl'ün korunması sadece doğaseverlerin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır." diye konuştu.