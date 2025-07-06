Antalya'da ev sahibi kızım gelecek dedi: Eşyaları sokağa atıldı

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla uğraşırken ev sahibiyle kira anlaşması sağlayamadı, eşyaları sokağa bırakıldı...

Antalya'da daha önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce elektrik saati söküldüğü için 3 gün boyunca karanlıkta kalan, beyin anevrizması hastası iki çocuk annesi Fatma Ateş'i (47), ev sahibi icra yoluyla evden çıkardı. Tüm eşyaları sokağa bırakılan Ateş, ''Bu gece çaresizce eşya nöbetindeyim. Yarın ise güneş doğmasın, çünkü doğarsa hem ben yanacağım hem de eşyalarım" diyerek gözyaşlarıyla çaresizliğini anlattı.

Geçtiğimiz gün Fatma Ateş hastanede olduğu sırada, Kepez ilçesi Yenimahalle'de apartman dairesine, ev sahibi, avukatı ve icra memurları ile gelerek çilingirle kapıyı açarak evdeki eşyaları dışarı çıkardı.

Ateş, hastaneden eve döndüğünde kapının açık ve eşyalarının bina önünde olduğunu gördü. Fatma Ateş tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendisine ait olmayan imza olduğunu söyleyerek durumu yetkililere bildirdi. Kiralarda artış yaşanmasıyla beraber ev sahibinin "Kızım gelecek, o oturacak" gerekçesiyle evi boşaltmak istediğini söyleyen Ateş, ödediği kiranın 800 TL'den 5 bin TL'ye yükseldiğini, ancak artışa rağmen anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

2 yıl önce kimliği belirsiz kişiler tarafından elektrik saati sökülünce 3 gün elektriksiz kalan Fatma Şahin, elektrik firmasının saati tekrar takmasıyla yüzü gülmüştü.

''KIZIM GELECEK DİYEREK TAHLİYE İSTEDİ''

Bir ay önce ev aramaya başlayan Ateş, "Şehir hastanesindeydim. Randevum vardı. Arayan karşı tarafın avukatıydı. ‘Abla gel, biz kapıdayız. Eşyaları atacağız' dedi. Geldiğimde zaten çilingir çağırılmıştı.

Eşyaları dışarı çıkardılar. Zaten eşyalarımı toparlamıştım. İki yıldır sorun yaşıyorduk. Ev sahibiyle önce kira yüzünden, sonra ‘Kızım gelecek' diyerek tahliye istedi" dedi.

Ev sahibi mahkemeye başvurduktan sonra tahliye kararı verildiğini ancak belgedeki imzanın kendine ait olmadığı söyleyen Fatma Ateş, "İmzayı ben atmadım. Raporlarda da bu ortaya çıktı. Ama süreç ilerledi, karar çıktı. Aslında okul tatil olunca zaten çıkmayı planlamıştım ama bu şekilde hayal etmemiştim" ifadelerini kullandı.

''GECEYİ EŞYALARIMIN BAŞINDA NÖBET TUTARAK GEÇİRMEYİ PLANLIYORUM''

Sabit gelire sahip olmadığını, devlet desteği ile geçimini sağladığını söyleyen Ateş,"15 bin TL kira istesinler, veririm ama düzenli gelir olmadığı için kimse ev vermiyor. Şu an eşyalarım dışarıda. Sağ olsun komşularım çağırdı ama geceyi eşyalarımın başında nöbet tutarak geçirmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

''GÜNEŞ DOĞARSA HEM BEN YANACAĞIM HEM DE EŞYALARIM''

Fatma Ateş, gözyaşları içinde kızını memlekete, 13 yaşındaki oğlunu durumu görmemesi için babaannesine gönderdiğini söyledi. Ateş, "Oğlum görse kendine yediremezdi, o yüzden ‘gelme' dedim. Ama eninde sonunda öğrenecek. Bu gece uyumayacağım. Bekleyeceğim. Gündüz olmasın, güneş doğmasın. Çünkü güneş doğarsa hem ben yanacağım hem de eşyalarım" dedi.

Bir süre önce ağır beyin anevrizması geçirdiğini ve 8,5 saatlik ameliyatın ardından ayakta kalabildiğini söyleyen Ateş, "İnsanların ve hayatın darbelerine alıştım ama bu kez çok yoruldum. Benim tek isteğim çocuklarımla kalabileceğim huzurlu bir ev.

Temmuz ayında Ankara'da kontrolüm var, gitmem gerekiyor. Ama bu gidişle gidemem. Ben ev değil, sadece huzur istiyorum" ifadelerini kullandı.