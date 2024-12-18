İHA

Muğla'da yaşadığı evde rahatsızlanarak ambulans uçakla Antalya'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Ferdi Tayfur'un tedavi süreci devam ediyor.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Ferdi Tayfur'un sadık bir genç hayranı ise, şarkıcının sağlığına kavuşması için hastane önünde nöbet tutup, dua ediyor.

17 yaşındaki Talha Ünlü, Tayfur'un Antalya'ya getirildiği gece haberi aldığını belirterek, dün sabah saatlerinde sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldiğini ifade etti.

"HASTALIK GİBİ, İNSANIN SÜREKLİ DİNLEYESİ GELİYOR"

Babasının evde sürekli dinlemesi sayesinde Ferdi Tayfur'un sesiyle 11 yaşında tanıştığını aktaran Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıkladı. Ünlü, Ferdi Tayfur'un şarkılarını sürekli dinlediğini ve onun gibi giyindiğini belirterek, "Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor" dedi.

"TAYFUR DİNLEYEREK SAZ ÇALMAYI ÖĞRENDİM"

Talha Ünlü, yaşıtlarının rap müzik hayranlığına rağmen kendisinin Tayfur'un yolunda gittiğini ifade ederek, “İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalıyorum. Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinleyerek, dikkatli bir şekilde saz çalmayı öğrendim. Başka bir şarkıyı severek çalmam ama Ferdi Tayfur şarkısı olduğunda direkt çalarım" şeklinde konuştu.

"5 DAKİKA DA OLSA TANIŞMAK İSTİYORUM"

Tayfur'un filmlerini sıkça izlediğini ve karakterinin mütevazılığını takdir ettiğini ifade eden Ünlü, “Derbeder filmini 10 15 kez izlemişimdir. Bu bir hastalık, insan vazgeçemiyor. Röportajlarından izlediğim kadarıyla karakteri çok mütevazı bir insan. Kendisini çok seviyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim” şeklinde konuştu.

HASTANEDEN ÇIKACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Talha Ünlü, Ferdi Tayfur'u hayranlıkla takip etmeye devam edeceğini ve onun gibi bir sanatçının peşinden gitmeye karar verdiğini belirterek, Tayfur'un hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkacağı günü sabırla bekliyor.