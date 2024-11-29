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AA

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde hareketlilik oluşturdu.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

KONYAALTI SAHİLİ'NE AKIN ETTİLER

Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

Kentte pazar günü itibariyle ise soğuk ve yağmurlu havanın etkisini göstermesi bekleniyor.