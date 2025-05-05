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İHA

Yurdun bazı bölgelerinde sıcak havalar kendini göstermeye başladı.

Sıcak iklimiyle bilinen Antalya'da, hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı.

Deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü şehirde, Antalyalılar ve kenti ziyaret eden turistler sahile akın etti.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Konyaaltı Sahili'nde kimi serin sulara kendini bırakırken, kimi ise Akdeniz güneşi altında kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Özellikle gençler arasında popülerleşen kürek sörfü yapanlar da dikkat çekti.

MANZARA NOKTALARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Sahilde yürüyüş yapanlar, manzara noktalarında fotoğraf çektiren turist grupları ve sahil şeridindeki sosyal alanlarda vakit geçiren vatandaşlar, Antalya'nın hem deniz hem doğa turizmindeki cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının, hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi bekleniyor.