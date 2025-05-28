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DHA

Halk sağlığını tehdit eden işletmelere geçit verilmiyor...

Bu kapsamda, Antalya'da da işletmelere yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Alanya ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlar kullanılarak hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, bölgeye intikal etti.

TUVALET VE ÜRETİM ALANI İÇ İÇE

Çevre ve hijyen ekipleri yaptıkları incelemede, üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığını, tuvaletle üretim alanının iç içe olduğunu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığını ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiğini gözlemledi.

İş yerinin genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket ettiği de tespit edildi.

İŞLETME RUHSATSIZ ÇIKTI

Denetimlerde, iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı.

MÜHÜRLENDİ

Bu durum üzerine ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapılıp, tutanaklar düzenlenerek iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.