Antalya'da kıyıya ölü yunus vurdu

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir otele ait sahilde, kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

500 KİLOLUK YUNUS CESEDİ KALDIRILDI

Ekipler, 4,5 metre uzunluğunda, 500 kilo ağırlığındaki ölü yunusu aldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusun türünün boz yunus (Grampus griseus) olduğunu Akdeniz'de de daha önce görüntülendiğini belirtti.