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AA & Ensonhaber

Akdeniz’in maviyle yeşili buluşturan incisi Kaş, su altı ekosisteminin sunduğu eşsiz zenginlikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını kendine çekiyor. Farklı ekolojik yapıları barındıran koylarıyla öne çıkan ilçe, su altı dünyasına açılan adeta bir kapı niteliğinde.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, Kaş kıyılarında gerçekleştirdikleri dalışlarla deniz altının büyüleyici yaşamını kayıt altına alıyor. Gündüz ve gece yapılan dalışlarda elde edilen görüntüler, özellikle Kızıldeniz'den gelen istilacı türlerin Kaş kıyılarındaki yayılımına ışık tutuyor.

KAŞ'IN SU ALTI ZENGİNLİKLERİ DE TANITILIYOR

Ekip, su altındaki canlıların habitatlarını, beslenme davranışlarını ve bölgede nasıl yayıldıklarını gözler önüne seren detaylı çekimler yaptı. Bu görüntüler, dalış yapma imkânı bulamayan doğaseverler için de Kaş’ın su altı zenginliklerini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Her dalışın yeni bir keşif duygusu yarattığını belirten Tahsin Ceylan, bu seferki dalışlarında dikkat çekici bulgularla karşılaştıklarını anlattı.

"YEMEK ARTIKLARI, BALON BALIKLARINA AÇIK BÜFE OLDU"

"Aslan balığına çok az rastladık ama balon balıkları ve uzun dikenli deniz kestanelerinin yayılımı ciddi şekilde artmış. Özellikle orfoz nüfusunun artması, aslan balıklarının azalmasında etkili olmuş görünüyor" diyen Ceylan, teknelerden atılan yemek artıklarının ise balon balıkları için âdeta bir açık büfe hâline geldiğine dikkat çekti.

Ceylan, bu görüntülerin sadece dalış yapanlara değil, su altı yaşamına ilgi duyan herkes için eşsiz birer belge olduğunu vurgulayarak, “Kaş’ın su altı dünyası gerçekten olağanüstü bir zenginliğe sahip. Bu doğal mirası belgelemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüntüleme çalışmalarına Sahil Güvenlik Kaş Bot Komutanı Fatih Ocak, Divemanta Dalış Merkezi ve eğitmenleri de destek verdi.