Antalya'da kocasından etkilenen Alman Jessica, Müslüman oldu

Yaklaşık 15 yıl önce Almanya'da tanışan Ersin ve Jessica Gödel, kısa sürede birbirlerine olan sevgilerini evlilikle taçlandırdı.

Ersin Gödel Müslüman, eşi Jessica ise o dönem Hristiyan'dı.

Ancak Ersin Gödel'in yaşam tarzı, aile yapısı ve inancı, Jessica'nın hayatında derin izler bıraktı.

Bir süre sonra İslam'ı daha yakından tanımaya başlayan Jessica Gödel, kendi isteğiyle bir cuma günü camiye giderek şehadet getirip Müslüman oldu.

"AMACIM TÜRKİYE'Yİ TANITMAK"

Çift ani bir kararla 3 sene önce Türkiye'ye gelmeyi ve hayatlarını, çocuklarını burada büyütmeye karar verdiler. Bu süreçte eşinin ve ailesinin desteğini her zaman hissettiğini belirten Jessica Gödel, Türkiye'ye taşınma kararını hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak tanımladı.

Alanya'ya yerleştikten sonra aktif olarak sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Jessica Gödel, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kendi açtığı sosyal medya hesabında hem Türkçe hem Almanca içerikler üreten Gödel, videolarında Alanya'nın güzelliklerini, Türk insanının misafirperverliğini ve yerel yaşamı anlatıyor.

Kendine has Türkçe aksanı, doğal tavırları ve samimi anlatımıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Jessica Gödel, "Amacım hem Almanlara Türkiye'nin güzelliklerini göstermek hem de Türk takipçilerime bir yabancının gözünden ülkemizi anlatmak." diyor.

MAHALLENİN SEVDİĞİ BİRİSİ OLDU

Alanya'da yaşadığı mahallede herkes tarafından sevilen Gödel, çevresindeki esnafın da gönlünü fethetti. Mahalle fırıncısı, kasabı herkes ondan övgüyle bahsediyor. Sabah saatlerinde çocukları okula bıraktıktan sonra fırına gidiyor. En sevdiği ekmekleri aldıktan sonra evin yolunu tutuyor.

Almanya'da Müslüman olma sürecinden bahseden Jessica Gödel, "3 yıl önce Alanya'ya geldik. Eşim Türk. Biz evlendikten 7 yıl sonra Müslüman oldum. Camiye gittim ve içini gezdim. Camide sohbet ediyorlardı. Ben de oturdum. Sonra düşündüm. O kadar güzel bir din, ben de çok beğendim. Ben sosyal medyada İslam dini hakkında araştırmalar yaptım.

Cuma günü ben camiye gittim, görevli imam ile birlikte şehadet getirerek Müslüman oldum. O an benim en mutlu olduğum andı. Müslüman olduktan sonra namaz öğrendim ve namaza başladım. İlk başörtümü cenazede taktım, bütün ailem oturduk ağladık.'' dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR HİS"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolardan sonra Almanya'da yaşayan bir kızın Müslüman olduğunu aktaran Gödel, "Alanya'da insanlar benden çok mutlu benimle sohbet ediyorlar. Nasıl Türkçe öğrendim nasıl Müslüman oldun diye sürekli konuşmak istiyorlar. Ben sosyal medyada video paylaşıyorum.

Almanlar öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşamak nasıl bunlarla ilgili videolar paylaşıyorum. Paylaştığım videolar da bir Alman kız Müslüman oldu ve bu da beni çok memnun etti. Bazen ise komik videolar çekiyorum." şeklinde konuştu.

Eşinin Müslümanlık süreci ile konuşan Ersin Gödel, ‘'Biz evlendiğimizde eşim Müslüman değildi. Bizim dinimizde zorlama yoktur dedim. Müslümanlık sürecinde eşimi zorlamadım. Dinimizi ve kültürümüzü kendisine göstermeye çalıştım.

Müslüman olma kararında bize sürpriz yaptı. Ogün cuma namazında Müslüman oldu. Eşimin camide Müslüman olduğundaki sesini duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir histi.'' dedi.