Antalya'da kovanlarından kaçan arıların yaptığı bal, 5 bin liraya satılıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan arıcılar, kovanlardan kaçan firari arıları doğal yuvalarında bulmak için dağ taş geziyor. Yaz aylarında Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde arıcılık yapan vatandaşlar, oyuk ağaçlar ve kaya aralıklarında kolonileşen arıların izini sürüyor.

DOĞAL BALIN FİYATI 5 BİN LİRA

Doğal ortamda, insan müdahalesi olmadan üretilen balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Arıcılar, bu balların daha aromatik ve güçlü olduğunu belirtiyor, Toroslar’daki zengin bitki örtüsünü kaliteye büyük katkı olarak görüyor.

BAL HASADI AĞUSTOSTA BAŞLIYOR

Firari arıları takip eden Fatma ve Mehmet Kara çifti, nisan sonu ile mayıs ayında, kovanlardan oğul yapan arıların dağlara kaçmasıyla birlikte günler süren arayışlara çıkıyor.

Fatma Kara, “Bazen 3 gün, bazen 15-20 gün süren arayışın sonunda arıları buluyoruz. Ancak bal hasadını ağustos ortasından sonra yapıyoruz.” dedi.

"ZOR AMA ZEVKLİ BİR MESLEK"

Toros Dağları’nın zorlu coğrafyasında arıcılık yaptıklarını belirten Kara, “Eşimle birlikte hem arkadaş hem de eş olarak bu işin peşindeyiz. Zor şartlara rağmen işimizden zevk alıyoruz. Sadece Akseki değil, Seydişehir ve Beyşehir’e kadar gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK TECRÜBE

30 yıldır arıcılık yapan Mehmet Kara, yaklaşık 40 kovanla çalıştığını söyledi:

“Kaçan oğul arıları subaşlarında, çeşmelerde, derelerde takip ederek günlerce izliyorum. Toros Dağları’nda geceleri bile kalıyorum.”

TEHLİKELERDEN KORKMUYORLAR

Doğada ayılar ve kurtlar gibi tehlikelerle karşılaştığını anlatan Kara, “Bana bir şey yapmazlar, ben onların arkadaşıyım. Balın peşinde korkmam.” diye konuştu.

BALIN KALİTESİ DOĞAL ORTAMDAN

Fatma Kara, doğal kovanları bulduktan sonra sadece ağustosta bal hasadı yaptıklarını, bazı kovanlarda bal çıkarken bazılarında çıkmadığını belirtti:

“Küçük taş kovuklarında bal yapan arılar daha güçlü ve verimli oluyor. Topraktaki arılar ise soğuktan etkileniyor.”

"SARI KIZLAR" EMEKLE BAL ÜRETİYOR

Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

“Toroslar’da sabırla bal arıyoruz. O sarı kızlar dediğimiz arılar ne emeklerle bal yapıyorlar. Onları bırakmak gönlümü razı etmez; en güzel balı doğal ortamda topluyoruz.”