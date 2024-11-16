İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yaptığı uyarıların ardından Antalya'da beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Saat 18.00'de başlayan yağış, aralıklarla devam etti.
SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Yağmur nedeniyle yollarda kısa süreli su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar aniden bastıran yağmur karşısında hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi korunacak alanlar aradı.
Özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
ALANYA'DA DA ETKİLİ OLDU
Alanya ilçesinde de akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, dışarıda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış, sürücülere de trafikte sıkıntılı anlar yaşattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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