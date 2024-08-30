DHA
Antalya'da hava sıcaklığı 35, deniz suyu 30, nem yüzde 50 ölçüldü.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yerli ve yabancı turistleri bunalttı.
Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için sahile akın etti.
KUTLAMA TÖRENLERİBİTTİ, DENİZ KEYFİ BAŞLADI
30 Ağustos Zafer Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan plajlarda, kentteki kutlama törenleri sonrası sahiller doldu.
Tatilciler, sıcak havada denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazıları plaj şemsiyesi altında gölgede vakit geçirmeyi tercih etti.
SAĞANAK BEKLENİYOR
Antalya'da sıcak ve güneşli hava yarın da sürecek. Pazar günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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