DHA

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kalmasıyla çiçekçilerde kırmızı gül mesaisi başladı.

Bu özel günün sembolu haline gelen kırmızı gül, her sene fiyatıyla tepkilerin odağı oluyordu.

Kırmızı gül, bu sene Antalya'da 150 ve 250 TL arasından satılmaya başlanacak.

"14 ŞUBAT TİCARETE DÖNÜŞTÜ"

Çiçekçiler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Bakaç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün tüm dünyada kutlanan özel günlerden olduğunu kaydederek, bu özel günün başlama hikayesini şöyle anlattı:

14 Şubat Sevgililer Günü ilk olarak Amerika'da bir kişinin sevgilisine kartvizit göndermesiyle başlamıştır, daha sonra bu artık geleneksel hale dönüşür ve insanlar tüm dünyada Sevgililer Günü kutlamaya başlar. Onun neticesinde 14 Şubat Sevgililer Günü ticarete dönüştü ve insanlar bu özel günde ticaret yapıp, para kazanmaya başladı.

"SEVDİKLERİNİZİ ÇİÇEKSİZ BIRAKMAYIN"

Sevgililer Günü için en anlamlı hediyenin çiçek olduğunu söyleyen İsmail Bakaç, "Çiçek sevgiyi, güzelliği, aşkı ve birçok duyguyu ifade eder. Sevdiklerinizi çiçeksiz ve sevgisiz bırakmayın" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARDA FAZLA ARTIŞ YAŞANMADI"

Çiçek fiyatlarına ilişkin konuşan Bakaç, "Çiçek fiyatlarının yüksek olduğu yönünde tepkiler alıyoruz ancak bu artış, çiçekçilerin belirlediği bir durum değil. Kış aylarında iklim koşullarının zorlaşması ile bütün ürünlerin fiyatları etkileniyor. Özel günlerde de çiçek talebi artınca çiçek fiyatları bir tık daha yukarı tırmanıyor" dedi.

"BU YIL 150 VE 250 TL ARASINDA DEĞİŞECEK"

Bu yıl Sevgililer Günü satışlarında büyük bir artış beklemediklerini söyleyen İsmail Bakaç, "Talebin geçen yıla kıyasla çok fazla artacağını düşünmüyoruz ancak yine de hareketlilik olacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Geçen sene ile bu sene arasındaki fiyat artışına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakaç, "Geçen sene 100 TL bandında satılmıştı güllerimiz. Bu yıl ise 150 ile 250 TL arasında değişim gösteriyor. Fiyatlarda fazla bir artış yaşanmadı, yine en ucuz hediye çiçek aslında" ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜN SEMBOLU KIRMIZI GÜLDÜR"

Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirten İsmail Bakaç, "Kırmızı gül aşkı ve sevgiyi temsil ettiği için en fazla satılan çiçek oluyor. Bunun dışında pembe, sarı ve beyaz güller de ilgi görüyor. Orkide ve papatya gibi çiçekler de tercih ediliyor. Kırmızı gül ise aşkı ve sevgiyi temsil ettiği için insanlar genellikle Sevgililer Günü'nde onu tercih ediyor. Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı güldür" dedi.