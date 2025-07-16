Antalya'da sıcaklıklardan bunalanlar, sahillere akın etti

Antalya'da hava sıcaklığı 34 derecede seyrediyor...

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 80'e ulaştı.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, nemden dolayı Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

VATANDAŞLAR SAHİLLERDE SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

TURİSTLER TATİL KEYFİ YAPTI

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve yelkenliyle tatil keyfi yaptı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.