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Antalya'da sosyal medyada paylaşılan driftler, pahalıya mal oldu

Kentte, sosyal medyada trafik kurallarını hiçe sayan görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, 3 sürücüye idari ve adli işlem uyguladı.

İHA İHA
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan trafik ihlali eden görüntüler üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi.

SÜRÜCÜLERE GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANDI

Sürücülere 67/1-D maddesi uyarınca 'drift atmak' 36/3-B maddesi uyarınca 'geri alınan sürücü belgesiyle araç kullanmak' suçlarından, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

Ayrıca sürücüler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi gereğince 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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