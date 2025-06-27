Antalya'da sosyal medyada paylaşılan driftler, pahalıya mal oldu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan trafik ihlali eden görüntüler üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi.
SÜRÜCÜLERE GEREKLİ İŞLEMLER UYGULANDI
Sürücülere 67/1-D maddesi uyarınca 'drift atmak' 36/3-B maddesi uyarınca 'geri alınan sürücü belgesiyle araç kullanmak' suçlarından, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.
Ayrıca sürücüler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi gereğince 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.