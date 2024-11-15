Antalya'da turist akını: Otellerin doluluk oranı yüzde 70'i geçti

DHA

Yurdun dört bir yanı soğuk havalara teslim olurken Antalya'da yazdan kalma günler sürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde destinasyonu olan kentte tatil sezonu neredeyse hiç kapanmıyor.

Son olarak okulların ara tatile girmesiyle tatilciler, sıcak havaları da fırsat bilerek otellere akın etti.

ARA TATİLDE OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İ GEÇTİ

Tatilcilerin akınının ardından otellerde yoğunluk yaşandı.

Açıklanan verilere göre, otellerin doluluk oranı yüzde 70'i geçti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, sezonun uzaması için otelciler olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TATİLCİ SAYISI 16 MİLYONU AŞTI

İklim şartları nedeniyle yaz mevsiminin uzamasının otel işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Kavaloğlu, “Şu an hala Antalya'da denize girilebiliyor. Otellerimize gelen çocuklarımız hem tatil hem ders çalışma imkanı buldu. Otellerimiz de sınıf düzeni aldı. Çok güzel eğlence imkanları buldular." dedi.

Kavaloğlu, kış tatili için kayak ve diğer destinasyonlarda hareketliliğin henüz başlamadığını, bu nedenle otellere ilginin daha yoğun olduğunu da belirterek, “Otel dolulukları yüzde 70'i gördü. Kış mevsimi için bu rakamlar bizim için çok önemli. Ara tatilin sonrasında da kongre sezonu başlayacak. Antalya'ya gelen tatilci sayısı 16 milyon 300 bini geçti. Transit yolcuları da ekleyince 17 milyonu yıl sonuna kadar geçmiş olacağız." diye konuştu.

OTELLER GİBİ PANSİYONLARDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan ve LGS'ye hazırlanan Nejit Demir (13), hedefinin iyi bir liseyi kazanmak olduğunu söyledi. Sınav maratonuna başladığı için tatilde dahi ders çalıştığını belirten Demir, “8'inci sınıf öğrencisi olduğum için bize çok tatil yok. Hedefler büyük ve çalışmak zorundayız. Kendime zaman ayırmaya da çalıştım. Ders çalışmaya da odaklandım. Günde en az 2 saat ders çalıştım." dedi.

Neslişah Demirci, sınav maratonunun ardından ara tatil döneminde ders çalışırken bir yandan da tatil yaptığını söyledi. Çoğunlukla İngilizce çalışmaya ağırlık verdiğini belirten Demirci, “Hedefim tüm derslerimden 100 puan almak." ifadelerini kullandı.

Kemer, Manavgat, Belek bölgesindeki otellerde yaşanan yoğunlukların yanı sıra kent merkezindeki oteller ve pansiyonlarda da yoğunluğun yaşandığı öğrenildi.