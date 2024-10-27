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Antalya'da uygunsuz davranış sergileyenleri uyarmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı

Antalya'da uygunsuz davranış sergileyenleri uyarmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı Muratpaşa ilçesinde bir şahıs, uygunsuz halde gördüğü kişileri uyarmak için indiği kayalıklarda mahsur kaldı.Yardım çığlığı atan genç kurtarıldıktan sonra, 'Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim' dedi.