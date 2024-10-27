Antalya'da ilginç bir olay yaşandı.
Muratpaşa ilçesinde, Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan kayalıklarda uygunsuz halde bulunan bir kişiyi gören Nurettin M. A., şahsı uyarmak istedi.
Uygunsuz şekilde gördüğü kişiyi uyarmak için 35 metre yükseklikteki kayalıkların arasına giren Nurettin M. A., bölgede mahsur kaldı.
KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI
Kayalıklarda sıkışan Nurettin M. A.'nın, yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kayalıklarda mahsur kalan genci gören vatandaşlar olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILDI
İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla oluşturdukları düzenek yardımıyla Nurettin M. A.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraş verdi.
Başarılı bir operasyonun ardından genç, bulunduğu yerden kurtarıldı.
"CEZAYI KENDİME KESTİM"
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak bulunduğu yerden çıkarılan Nurettin M. A., “Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim” dedi.
İtfaiye ekiplerinin Nurettin M.A.'yı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından film sahnesi gibi izlendi.
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