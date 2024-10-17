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İHA

Dört mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen turizmin başkenti Antalya'da yaz sezonu bitmedi.

Sabah kış mevsimini hissettiren kentte, öğle saatlerine doğru güneş açtı.

Sıcaklık öğle saatlerine doğru atarak, 30 dereceye kadar yükseldi.

"DENİZE GİRDİĞİMİ SÖYLÜYORUM, İNANMIYORLAR"

Güneşi gören turistler ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar, havanın ısınmasının tadını Konyaaltı Sahili'nde denize girerek çıkarttı.

Aralık ayına kadar denize girdiğini söyleyen Hayri Yıldız, “Havanın iyi olduğu, güneşin olduğu her gün denize girerim. Deniz suyu sıcaklığı güzel, dışarı çıkınca üşütmüyor. Denizin en güzel zamanı, tam denize girilecek zaman.

Niğdeliyim, biraz önce İstanbul'dan yakınlarımla görüştüm, üşüyorlar. Bazen denize girdiğimi söylediğimde inanmıyorlar, sosyal medyadan canlı yayın yapıyorum, şaşırıyorlar.” şeklinde konuştu.

"BURADA YAZI YAŞAMAK MÜKEMMEL"

Almanya'dan kısa bir süre önce Antalya'ya tatil yapmak için gelen Mehmet Ata ise, “Almanya Bremen'de yaşıyorum, Kırşehirliyim. Kısa bir tatil için Antalya'ya geldim. Deniz suyu sıcaklığı, tabiat ve doğa çok güzel.

Almanya'da iki ay önce kaloriferleri yakmaya başladık, az önce çocuklarla görüştüm, orada şu an hava sıcaklığı 5 derece.

Almanya'nın kuzeyinde kalıyorum, yazı çok nadir görüyoruz. Burada yazı yaşamak mükemmel, Allah bütün güzellikleri bu ülkeye vermiş.” ifadelerini kullandı.