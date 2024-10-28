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DHA

Antalya, yerli ve yabacı turistlerin gözdesi konumunda.

Her yaz birçok ülkeden binlerce turisti ağırlayan kentte, yaz sezonu ise henüz kapanmadı.

Meteoroloji verileri de bunu ortaya koyar nitelikte.

Yayınlanan verilere göre Antalya, Türkiye genelinde 4 günde sıcaklık ölçümlerinin en yüksek kaydedildiği kentler arasında yer aldı.

SICAKLIK 27 DERECEYİ AŞTI

Geçen çarşamba 28,7 dereceyle en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 4'üncü kent olan Antalya, perşembe 30 dereceyle ilk sırada, cuma 29,2, cumartesi 30,3 dereceyle 6'ncı, dün ise 30,2 dereceyle 2'nci sırada yer aldı.

Kentte bugün öğle saatlerinde ise sıcaklık 27 dereceyi aştı.

PLAJLAR DOLDU

Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler, sahillerde vakit geçirdi. Bazıları da yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Plajlarda güneşlenip, denize girenlerin eğlenceli eğlenceli vakit geçirdiği anlar ise çekilen karelere yansıdı. Antalya'da güneşli havanın, 5 gün daha devam etmesi bekleniyor.