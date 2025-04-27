İHA

Havaların iyice ısınması ile birlikte Antalyalılar ve kente tatil amacıyla gelen yabancı turistler, Konyaaltı Sahili’ni doldurdu.

Antalyalılar ve yabancı konuklar, hafif esen rüzgara aldırış etmeden denize girdi.

Kimi vatandaşlar ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih ederken, kimileri de sevdikleri ile birlikte Konyaaltı Sahili’nde bulunan yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih etti.

DENİZİN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da özellikle çocuklar Konyaaltı Sahili’nde serin suların tadını çıkardı.

"HAVASI MİS"

Sahile gelerek denize giren Muharrem isimli bir vatandaş, "Antalya’nın havası mis gibi, hava hem esiyor hem de sıcak. Konyaaltı sahilinde kalabalık Nisan ayına göre hafta sonu olmasından dolayı çok fazla. Ayaklarımda rahatsızlık var belki faydası olur diye tuzlu suya sokmak için geldim." dedi.